خانواده مرحوم صابر کاظمی، دوستان و همچنین جمعی از علاقمندان این ورزشکار، پیام تسلیت و همدری مقام معظم رهبری را قوت قلب و باعث آرامش خاطر خانواده دانسته و از معظم‌له تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به‌دنبال درگذشت ناگهانی صابر کاظمی، والیبالیست جوان و بااخلاق کشورمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی که از طریق تماس تلفنی معاون دفتر مقام معظم رهبری به خانواده وی ابلاغ شد، مصیبت درگذشت این ورزشکار را تسلیت گفتند.

در پی این اتفاق، خانواده آن مرحوم، جمعی از دوستان نزدیک، اهالی ورزش استان گلستان و علاقه‌مندان به این چهره ملی، با قدردانی از توجه پدرانه رهبر انقلاب، اعلام کردند که پیام معظم‌له تسکینی برای غم از دست دادن این ورزشکار بوده است.