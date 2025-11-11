پخش زنده
ایستگاه بازرسی کنترل و پایش خودروهای حمل دام زنده برای پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی در محور سوادکوه راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بهمنظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی و در راستای اجرای طرحهای بهداشتی ـ قرنطینهای دامپزشکی، ایستگاه بازرسی و پایش خودروهای حامل دام زنده در محور مواصلاتی سوادکوه (پلیسراه پلسفید) راهاندازی شد.
این اقدام با همکاری اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی شهرستان، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط صورت گرفته و هدف آن کنترل جابهجایی غیربهداشتی دامها و جلوگیری از انتقال احتمالی بیماریهای دامی به داخل استان است.
ضرورت اجرای طرح
با توجه به افزایش جابهجایی دام در فصول مختلف سال، بهویژه در آستانه فصل سرد، نظارت بر تردد دامهای زنده از محورهای ورودی استان از اهمیت بالایی برخوردار است. کنترل و قرنطینه بهموقع دامهای ورودی میتواند نقش مؤثری در قطع زنجیره انتقال بیماریهای واگیردار دامی از جمله تب برفکی داشته باشد.
اهمیت پایش و قرنطینه
بیماری تب برفکی از جمله بیماریهای بسیار واگیر و خسارتزا در دامهای اهلی است که در صورت گسترش، علاوه بر تلفات دامی، موجب خسارات اقتصادی قابل توجه به دامداران و اختلال در تأمین فرآوردههای دامی میشود. از این رو، پایش مستمر و قرنطینه اصولی دامها در مبادی ورودی استان از مهمترین راهکارهای کنترل این بیماری محسوب میشود.
این طرح تا کنترل کامل وضعیت بهداشتی و پایدارسازی شرایط دامداریهای منطقه ادامه خواهد داشت.