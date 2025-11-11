پخش زنده
امروز: -
امروز، بیش از ۱۷ هزار نفر در انتخابات شورای دانش آموزی که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد، مشارکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام: امروز همزمان با سراسر کشور انتخابات شورای دانش آموزی در ۹۰۰ واحد آموزشی استان برگزارشد و دانش آموزان، منتخبان خودرا شناختند.
انتخابات شورای دانش آموزی در فضایی پرشور و رقابتی برگزار شد و دانش آموزان به انتخاب نمایندگان مورد نظر خود پرداختند.
ولدبیگیان، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: امسال در مجموع ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر از دانشآموزان ایلامی برای نامزدی در انتخابات شورای دانشآموزی در سامانه رسمی وزارت آموزشوپرورش ثبتنام کردهاندکه با پایان شمارش آراء، حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر از آنان بهعنوان اعضای منتخب شوراهای دانشآموزی در مدارس استان معرفی خواهند شد.
به گفته مراد جلیلیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایلام هدف از برگزاری این انتخابات صرفاً انتخاب چند دانشآموز نیست، بلکه تقویت روحیهی مشارکت، مسئولیتپذیری و تمرین دموکراسی در محیط مدرسه است؛ مفهومی که زمینهساز تربیت اجتماعی و آمادهسازی نسل جدید برای ایفای نقش مؤثر در جامعه خواهد بود.
نخستین دوره این شوراها پس از تصویب آییننامه اجرایی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد و اکنون به یکی از ارکان مهم مشارکت دانشآموزان در تصمیمات مدرسهای در سراسر کشور تبدیل شده است.
در استان ایلام نیز این روند بهطور مستمر در مدارس شهرها و مناطق آموزش و پرورشی از جمله: ایلام، مهران، دهلران، آبدانان، درهشهر و ایوان دنبال میشود.