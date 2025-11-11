

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز ۲۰ آبان ماه در نوبت صبح از ساعت ۱۰ و نوبت عصر از ساعت ۱۸ آغاز شد.

هومر عباسی موفق شد در بخش نیمه نهایی این ماده با ثبت رکورد ۲۵:۹۰ به عنوان نفر سوم به فینال این رقابت‌ها صعود کند و رکورد ملی را نیز بشکند.

ملی‌پوشان کشورمان در نوبت صبح نتایج زیر را بدست آوردند:

صعود به ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹ محمد قاسمی و علی رشیدپور با ثبت رکورد‌های ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال ۲۰۰ متر آزاد صعود کردند.

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی، ۲ نماینده شنای پروانه کشورمان در با رکوردهای۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ ثانیه به نیمه‌نهایی ۱۰۰ پروانه صعود کنند.

آراد مهدی‌زاده با ثبت رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه به نیمه‌نهایی ۵۰ متر فورباغه صعود کرد.

گفتنی است؛ عبدلی در روزهای گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را بدست آورد و محمد مهدی غلامی نیز برنز ۲۰۰ متر پروانه را از آن‌خود کرد. در بخش تیمی نیز ملی‌پوشان کشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.