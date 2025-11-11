در پی افزایش شاخص آلایندگی هوا در شهر‌های اراک وساوه، کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد و اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی در این اطلاعیه موارد هشداری زیر برای روز چهارشنبه بیست ویکم آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است:

پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری‌های اراک، ساوه و شازند

برخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی، تشدید شده و اعمال قانون لازم در این خصوص

درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا

خودداری از فعالیت ورزشی در فضا‌های باز