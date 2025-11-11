پخش زنده
امروز: -
بیست و هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی با هدف نهادینهسازی مشارکت در مدارس استان زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، در مراسم برگزاری این انتخابات در یکی از مدارس استان، با اشاره به اهمیت نقش این شوراها گفت:تمام تلاش و تاکید ما در آموزش و پرورش این است که از ظرفیت شوراهای دانشآموزی به طور کامل استفاده شود تا هر دانشآموز در مدرسه بتواند یک نقش و مسئولیت مشخص را بپذیرد و برای آینده خود و جامعه تمرین کند.
تاراسی افزود: تعداد اعضای شورا متناسب با جمعیت مدرسه تعیین شده است و در مدارسی با جمعیت زیر ۱۰۰ نفر، ۵ دانشآموز به عنوان عضو شورا در مدارس با جمعیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر، تعداد اعضا ۷ نفر و در مدارسی که جمعیت آنها بالای ۲۵۰ نفر است، ۹ دانشآموز به عنوان اعضای اصلی شورا انتخاب خواهند شد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بر نقش تسهیلگری خود در این شوراها تصریح کرد: پیشنهادها و درخواستهای دانشآموزان به درستی پیگیری و عملیاتی شود.