به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ریحانه کریمی، نماینده وزنه‌ برداری بانوان خراسان رضوی، در دسته ۶۹ کیلوگرم بازی‌ های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض موفق به کسب دو مدال برنز شد.

کریمی در حرکت دوضرب با مهار وزنه ۱۲۷ کیلوگرمی عنوان سوم را به دست آورد و با رکورد ۲۲۱ کیلوگرم در مجموع حرکات یک‌ ضرب و دو ضرب نیز به مدال برنز مجموع رسید.

در بخش یک‌ ضرب نیز با مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی در رده ششم ایستاد.