برای ارائه خدمات جامع و ارتقای سلامت روان، دومین مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی (سِراج) استان در شهر کرمان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در حاشیه افتتاح دومین مرکز سراج شهرستان کرمان گفت: با توجه به شیوع اختلالات سلامت روانی در کشور و مشکلات اجتماعی که موثر بر این اختلالات هستند این طرح یکی از طرح‌های پیشرو سلامت روان می‌تواند برای ما و کشور‌هایی مشابه بسیار کمک کننده برای مردم باشد.

محمدرضا شالبافان افزود: این مرکز دومین مرکز سراج، با عنوان سلامت روانی-اجتماعی جامع نگر، در شهر کرمان و به عنوان نهمین مرکز در استان کرمان است وبا گروهی با ترکیب روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی، کاردرمانگر و سایر فعالان حوزه سلامت روان اجتماعی، خدمات تخصصی حیطه سلامت روانی-اجتماعی ارائه می‌کند.

مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت افزود: طرح سراج از حدود ۱۰ سال پیش در مناطق مختلف کشور از جمله شهر بردسیر در استان کرمان آغاز به کار کرد و پس از اثربخشی و صرفه‌جویی‌های اقتصادی، امسال در ساختار شبکه بهداشت و درمان ادغام شد.

دکتر شالبافان خاطر نشان کرد: در حال حاضر، ۱۰۳ مرکز سراج در ۳۰ استان فعال هستند و هدف آینده، داشتن حداقل ۳۰۰ مرکز در سال‌های آینده است.