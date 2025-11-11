با پیگیری دستگاه قضایی و همکاری مسئولانِ محلی، اختلاف قدیمی دو طایفه‌ی فرامرزی و سیفعلی در حوزه قضایی شهرستان جازموریان به صلح و آشتی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان در حاشیه سفر به جازموریان افزود: در پرتو آموزه‌های نورانی ایام فاطمیه و با الهام از سیره صبر و بخشش حضرت زهرا (س)، ۲ طایفه درگیر پس از سال‌ها کدورت، دست آشتی فشردند و سه محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافت.

حجت‌الاسلام محمدامیر ابراهیمی با قدردانی از پیگیری‌های رییس حوزه قضایی جازموریان، بزرگان طوایف، مصلحان، ریش سفیدان و نهاد‌های امنیتی این منطقه در راستای تحقق این سازش، عنوان کرد: بر مبنای سازش حاصل شده، خانواده‌های داغ‌دیده از حق قصاص گذشتند و سه جوان که در آستانه اجرای حکم قصاص بودند، زندگی دوباره یافتند که این اقدام شایسته قدردانی است.

بگفته وی : این سازش نه‌تنها پایان یک خصومت دیرینه بود بلکه آغاز فصل نو از آرامش، همدلی و بازگشت به مهر بین دو طایفه شد.