جاده روستاهای بوالحسن و لب سفید بخش سردشت دزفول نیازمند بازسازی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روستاهای بوالحسن و لب سفید از مناطق گردشگری بخش سردشت دزفول است که علاوه بر تردد ساکنان محلی برای تردد گردشگران از نقاط مختلف استان و کشور میباشد.
جاده این دو روستا به علت کم عرض بودن و ناهموار بودن موجب مشکلاتی برای ساکنان و رانندگانی که قصد تردد از آن را دارند شده است به طوری که تصادفات مختلف در آن به رخ میدهد.
ساکنان روستاهای بوالحسن و لب سفید خواستار رسیدگی به مشکلات محور این روستاها شدهاند.