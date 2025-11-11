اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در روستای اودِرج رفسنجان با مشارکت مردم و پیگیری دهیاری وشورای اسلامی در روستای اودِرج رفسنجان، این روستا رابه یکی از روستا‌های توسعه یافته و شاخص منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،روستای تاریخی اودرج که از زمان پیدایش اولین سکونتگاه انسان ایجاد شده در دل کوه دستکند‌هایی دارد که انسان‌های نخستین آن را در جوار نهر آبی که از آنجا می‌گذشت ایجاد کردند و امروز تبدیل به جاذبه‌ای برای گردشگران به ویژه خارجی شده است.

اودرج نخست نامش هوردج بوده که هور به معنای خورشید و دج به معنای سختی زمین است و امروزه به نام اودرج معروف شده است.

از مهمترین زیبایی‌های که این روستای تاریخی می‌توان به کهنسال‌ترین درخت پسته در این روستا اشاره کرد که قدمت و مهدبودن پسته را در شهرستان رفسنجان موجب شده است.

غار آدوری این روستا با ارتقاع ۹۶ متر نیز از دیگر جاذبه‌های آن است که فسیل دایناسور در این غار نماد قدمت و تاریخچه پیدایش آن به شمار می‌رود و همینگردشگران را بیشتر مجذوب خود کرده است. اما مسجد و دالان قدیمی که این روستا دارد جزو سه مسجد قدیمی شهرستان رفسنجان است و برج دیده‌بانی اودرج با معماری منحصر به‌فردی که داشته هنوز سالم مانده است.

روستایی در ۳۵ کیلومتری شهر رفسنجان جزو ۱۷ روستای خوش آب و هوای کشور است.