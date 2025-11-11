پخش زنده
مأموران یگان حفاظت محیطزیست استان زنجان با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، موفق به کشف لاشه یک رأس آهوی نر در یکی از منازل شخصی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده یگان حفاظت محیطزیست زنجان گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری غیرقانونی لاشه حیاتوحش، مأموران با هماهنگی مقام قضایی و اخذ مجوز قانونی وارد منزل متخلف شدند.
عباسی افزود: در بازرسی انجامشده، لاشه سلاخیشده آهو به همراه پوست، سر، دستوپا و سایر اجزای بدن حیوان کشف و ضبط شد.
این مقام مسئول افزود: پرونده این تخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و برخورد قاطع با عامل این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی در دستور کار است.
وی همچنین از حمایتهای ارزشمند دادگستری استان و همراهی همیشگی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در حفاظت از محیط زیست و منابع ملی قدردانی کرد.