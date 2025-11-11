به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه در‌ نوبت صبح از ساعت ۱۰ و نوبت عصر از ساعت ۱۸ آغاز شد.

آراد مهدی‌زاده ملی پوش ایران با حدنصاب ۲۸:۶۲ ثانیه در ۵۰ متر قورباغه موفق به راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی شد و پس از آن با حدنصاب ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال این ماده رسید.

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی، ۲ نماینده دیگر شنای پروانه کشورمان در نیمه‌نهایی ۱۰۰ متر پروانه موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ را ثبت و به نیمه‌نهایی صعود کنند.

ملی‌پوشان ایران پس از ثبت رکوردهای ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه، نیمه‌نهایی را به پایان بردند و در‌ پایان افقری موفق شد به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

هومر عباسی نیز در نخستین رقابت نوبت عصر امروز، موفق شد در بخش نیمه نهایی این ماده با ثبت‌ رکورد ۲۵:۸۸ به عنوان نفر سوم به فینال این رقابت‌ها صعود کند و رکورد ملی را نیز بشکند.

ملی‌پوشان کشورمان در نوبت صبح‌ نتایج زیر را بدست آوردند:

صعود به ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹

محمد قاسمی و علی رشیدپور با ثبت رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال ۲۰۰ متر آزاد صعود کردند.

گفتنی است؛ عبدلی در روزهای‌ گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را بدست آورد و محمد مهدی غلامی نیز برنز ۲۰۰ متر پروانه را از آن‌خود کرد. در بخش‌ تیمی نیز ملی‌پوشان کشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

خشایار حضرتی سرمربی تیم ملی ایران است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز به عنوان مربی در کنار حضرتی حضور دارند.