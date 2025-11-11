پخش زنده
برداشت انار در بجستان از اواسط آبان آغاز و تا اواسط آذر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، انار بجستان با برخورداری از کیفیت و تنوع فراوان طرفداران زیادی دارد و به علت ارگانیک بودن، این محصول باغی دارای طعم مناسب، ماندگاری طولانی و نرمی هسته است.
بخشی از انار تولیدی شهرستان به مصرف تازه خوری می رسد و بخش عمده آن را خریدارانی از میادین تهران و مشهد به صورت یک جا خریداری و به سردخانه های مرکز کشور و مشهد منتقل می کنند تا در زمان مناسب و به خصوص شب چله به بازار عرضه کنند و بقیه این میوه به رب انار، لواشک انار و مربای انار تبدیل می شود.
برداشت انار در بجستان از اواسط آبان شروع می شود و تا اواسط آذر ادامه دارد.