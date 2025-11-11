زنگ خطر کمبود خون در استان به صدا درآمد
ادارهکل انتقال خون اعلام کرد با توجه به کاهش ذخایر خونی در استان، بیماران از جمله مبتلایان به تالاسمی، سرطان و مصدومان سوانح رانندگی، چشمانتظار اهدای خون هماستانیها هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مرادی، معاون فنی ادارهکل انتقال خون، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ اظهار داشت: شرایط ذخایر خونی استان به مرحلهای رسیده که کمتر از چهار تا پنج روز ذخیره برای تمامی گروههای خونی در اختیار داریم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران این کمبود افزود: تعداد تیمهای سیار در شهرستانها افزایش یافته تا دسترسی مردم به مراکز اهدای خون بیشتر شود.
مرادی همچنین از اصلاح برخی دستورالعملها خبر داد و گفت: با توجه به ارتقای روشهای آزمایشگاهی و استفاده از روشهای مولکولی، مدت معافیت برای افرادی که سابقه حجامت یا آندوسکوپی داشتهاند از یک سال به شش ماه کاهش یافته است. این افراد پس از معاینه پزشک میتوانند مجدداً برای اهدای خون اقدام کنند.
وی از همکاری ادارات استان برای اطلاعرسانی و بسیج نیروها در شرکتها و سازمانها خبر داد و افزود: در صورت حضور حداقل ۵۰ تا ۶۰ نفر اهداکننده در یک مجموعه، تیمهای ما آماده اعزام و استقرار در محل هستند. تلاش ما این است که با افزایش آگاهی عمومی، آمار اهدای خون را بالا ببریم.