به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از حفاری رها شده در بلوار ۱۷ شهریور، وضعیت نامناسب آسفالت بلوار جوان و بسته شدن توقفگاه بیمارستان شهدای کارگر یزد گلایه داشته و تصویری از اقدام خودجوش برای زیباسازی روستای رباط پشت بادام ارسال کرده‌اند.

معاون عمرانی شهرداری یزد: ترمیم خطوط حفاری شده باید از سوی متولی به همان حالت قبلی برگردد، اما بر اساس تعامل صورت گرفته از سوی شهرداری حل خواهد شد.

مدیر منطقه سه شهرداری یزد: عملیات اجرایی روکش آسفالت حد فاصل میدان دانش آموز و میدان عالم حداکثر تا یک ماه آینده آغاز می‌شود.

رئیس بیمارستان شهدای کارگر: این توقفگاه به آماده سازی نیاز داشته و ان شاء الله از فردا بازگشایی خواهد شد.