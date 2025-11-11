به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین روز مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه در نوبت صبح از ساعت ۱۰ و نوبت عصر از ساعت ۱۸ آغاز شد.

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی دو نماینده شنای پروانه کشورمان در نیمه‌نهایی ۱۰۰ متر پروانه موفق شدند به ترتیب حدنصاب‌های ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ را ثبت و به نیمه‌نهایی صعود کنند.

ملی‌پوشان ایران پس از ثبت رکورد‌های ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه، نیمه‌نهایی را به پایان بردند و در‌ پایان افقری موفق شد به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

گفتنی است؛ سامیار عبدلی در روزهای گذشته موفق شد نخستین نشان طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را به دست آورد و محمد مهدی غلامی نیز برنز ۲۰۰ متر پروانه را از آن‌خود کرد. در بخش تیمی نیز ملی‌پوشان کشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

خشایار حضرتی سرمربی تیم ملی ایران است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز به عنوان مربی در کنار حضرتی حضور دارند.