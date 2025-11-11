پخش زنده
زلزله سیاسی در یکی از قدیمیترین و بزرگترین رسانههای دولتی جهان یعنی بی بی سی همچنان در صدر اخبار محافل سیاسی و رسانهای کشورها به ویژه در انگلیس قرار دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ به گفته شمار زیادی از مردم و تحلیل گران در انگلیس، سیاستهای کاملا جانبدارانه بی بی سی از حکومت آمریکا و هم پیمانانش به ویژه رژیم اسرائیل هم نتوانست حتی یک گزارش پخش شده از بی بی سی را که تقطیع نامناسب یکی از سخنرانی ترامپ توصیف شده برای راست گرایان در انگلیس و آمریکا تحمل پذیر کند و به استعفای تیم دیوی مدیر کل و دبرا ترنس مدیر بخش خبر بی بی سی منجر شد.
حالا ترامپ گفته اقدام حقوقی برای دریافت غرامت یک میلیارد دلاری را علیه بی بی سی در دستور کار دارد.
قشرهای مختلف مردم به ویژه صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان در دو سال گذشته در اعتراض به لاپوشانی جنایات اسرائیل در بی بی سی و تضییع حقوق فلسطینیان، چندین تظاهرات سراسری را از برابر ساختمان مرکزی بی بی سی آغاز کردند.
یک شهروند انگلیسی میگوید: بی بی سی به درستی وقایع غزه را پوشش نداده و نه تنها دروغ میگوید و حقیقت را درباره فلسطینیان پنهان میکند بلکه مدام در حمایت از اسرائیل کارکرده و ما هیچ اعتمادی به آن نداریم.
صلح طلبان و عدالت خواهان در انگلیس بارها سیاستهای حمایتی بی بی سی از اسرائیل را شرم آور دانستند و به علت آنچه تحریف یا سانسور واقعیتهای جنایات علیه فلسطینیان خواندند، استعفای مقامات بی بی سی و تغییر رویکرد جانبدارانه از حکومت آمریکا و اسرائیل را خواستار شدند، اما نه استعفایی انجام شد و نه تغییر رویکردی.
یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: برنامههای بی بی سی علیه فلسطینیان و در جهت حمایت از اسرائیل است و ما برای اعتراض به این رویکرد برابر بی بی سی تجمع کردهایم.
رویکرد بی بی سی در تحریف واقعیتها و تضییع حقوق فلسطینیان، بارها اعتراض گسترده مردمی را در خیابانهای لندن در پی داشت.
مارتین هال از مدیران ارشد ائتلاف ضد سلاحهای هستهای در انگلیس درباره چرایی آغاز تظاهرات از برابر بی بی سی میگوید: به این خاطر که ندیدن ما دشوار شود. در اغلب موارد، تظاهرات ضد جنگ در رسانهها منعکس نمیشود بنابراین ما با شروع تظاهرات از برابر بی بی سی به رسانههای انگلیسی پیام میدهیم که معلوم شود عدهای برای صلح در مخالفت با جنگ در این جامعه فعالند و نیاز است فعالیت آنان در رسانهها منعکس شود.
قشرهای مختلف مردم انگلیس بارها در اعتراض به آنچه رویکرد جانبدارانه بی بی سی از اسرائیل و لاپوشانی جنایات این رژیم در غزه خواندند تظاهرات خود را از برابر ساختمان بی بی سی آغاز کردند.