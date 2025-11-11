پخش زنده
امروز: -
دو بانوی خادم و شش پیرغلام حسینی از استان زنجان برای شرکت در بیستودومین اجلاسیه بینالمللی و کشوری پیرغلامان و خادمان حسینی به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این اجلاسیه با محور «پیوستگی نسلها در خدمت حسینی» از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار میشود و ۸ پیرغلام حسینی از استان زنجان نیز در این گردهمایی معنوی حضور خواهند داشت.
اجلاسیه پیرغلامان و خادمان حسینی یکی از بزرگترین اجتماعات معنوی و فرهنگی در حوزه مداحی و خدمت به اهلبیت (ع) است که با هدف تجلیل از خادمان صادق فرهنگ عاشورا و ترویج روحیه ولایتمداری در هیأتهای مذهبی برگزار میشود.
اجلاسیه امسال علاوه بر تجلیل از پیرغلامان پیشکسوت، بستری برای تبادل تجربیات، ارتقای معنویت و همگرایی فرهنگی در میان خادمان اهلبیت (ع) به شمار میرود.