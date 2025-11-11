استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: راهیان نور یک جریان فرهنگی مؤثر و ماندگار و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها برای تسهیل اعزام‌ها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در جلسه ستاد راهیان نور استان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای اعزام کاروان‌ها، افزود: جریان راهیان نور فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با واقعیت‌های دوران دفاع مقدس و انتقال فرهنگ مقاومت بوده و تقویت این حرکت فرهنگی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و توجه به نیاز‌های نسل جدید است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ساماندهی خدمات رفاهی و اطلاع‌رسانی به زائران، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم سفر راهیان نور برای شرکت‌کنندگان، علاوه بر جنبه معنوی، از نظر امکانات و نظم نیز در سطح مطلوبی بوده و ارتقای زیرساخت‌ها، تجهیز پایگاه‌های اسکان و افزایش ایمنی مسیر‌ها در دستورکار باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی به ضرورت اجرای برنامه‌های راهیان نور به‌صورت منسجم و با نظارت دقیق نیز اشاره کرده و افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم، توجه ویژه به جزئیات اجرایی و دغدغه‌های زائران اهمیت دارد.

رحمانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های فرهنگی، امنیتی و پشتیبانی استان، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی ظرفیت بالایی برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی دارد و راهیان نور می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همدلی و انسجام ملی باشد.