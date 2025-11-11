مهسا بهشتی به یک نشان طلا و دو برنز دسته ۸۶ کیلوگرم وزنه برداری بازی‌های همبستگی اسلامی دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنه برداری دسته ۸۶ کیلوگرم بانوان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی با حضور مهسا بهشتی نماینده کشورمان برگزار شد.

بانوی ملی پوش شایسته کشورمان در این دسته صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.

مهسا بهشتی با رکورد ۱۰۴ کیلوگرم در یک ضرب توانست به مدال برنز برسد.

در دو ضرب با رکورد ۱۳۴ کیلوگرم مدال طلا گرفت و در مجموع با رکورد ۲۳۸ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:

حرکت یک ضرب

مهسا بهشتی در حرکت اول وزنه ۹۷ کیلوگرم را بالای سر برد. در حرکت دوم در مهار وزنه ۱۰۴ کیلوگرم ناموفق بود و در حرکت سوم توانست این وزنه را به درستی مهار کند.

حرکت دوضرب

بهشتی در حرکت اول دوضرب، وزنه ۱۲۵ کیلوگرم را بالای سر برد؛ در حرکت دوم در مهار وزنه ۱۳۳ کیلوگرم ناموفق بود اما در حرکت سوم وزنه ۱۳۴ کیلوگرم را مهار کرد و به مدال طلای دو ضرب رسید.

نماینده ایران در مجموع با رکورد ۲۳۸ کیلوگرم مدال برنز گرفت.