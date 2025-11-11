معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: خشکسالی‌های چند سال اخیر و تداوم بی‌بارشی امسال، تأثیرات قابل‌توجهی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی استان گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، جمشیدی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ افزود: رودخانه‌ها خشک شده‌اند و سطح آب‌های زیرزمینی نیز هر ساله با افت مواجه است.

جمشیدی همچنین درباره مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب استان در بخش کشاورزی است، چاه‌های کشاورزی تحت نظارت و پایش دوره‌ای قرار دارند. نصب کنتور و فعالیت گشت‌های بازرسی از جمله اقدامات نظارتی ماست.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: با این حال، برخی بهره‌برداران در حاشیه این چاه‌ها اقداماتی خارج از ضوابط انجام می‌دهند که نیازمند برخورد و کنترل بیشتر است.

وی تأکید کرد که شرکت آب منطقه‌ای با وجود محدودیت‌های منابع انسانی و امکانات، تلاش دارد با افزایش نظارت و اطلاع‌رسانی، مدیریت بهینه منابع آبی را در دستور کار قرار دهد.