رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری گفت: دو عقاب آسیب دیده و یک مار افعی که توسط مأموران آتش نشانی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستگاری گفت: دو فرد از گونههای عقاب و یک فرد از گونه افعی گرزمار توسط نیروهای آتشنشانی شهرستان کشف و برای بررسی و درمان به مأموران محیطزیست تحویل داده شدند.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، افعی گرزمار که از گونههای بسیار سمی بهشمار میرود و همراه با باری از یکی از مناطق دارای زیستگاه طبیعی این گونه، بهطور ناخواسته وارد شهرستان شده بود.
او در پایان بیان کرد: در حال حاضر، هر سه گونه تحویل کلینیک حیاتوحش پردیسان شدهاند تا پس از انجام معاینات و در صورت برخورداری از شرایط جسمی مناسب، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شوند.