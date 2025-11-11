پخش زنده
ملی پوش تنیس روی میز بانوان ایران به مرحله یکچهارم پایانی بازیهای همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انفرادی تنیسرویمیز بازیهای همبستگی اسلامی از امروز سه شنبه ۲۰ آبان آغاز شد.
شیما صفایی ملیپوش تنیسرویمیز ایران در دومین بازی امروز خود و در جدول ۱۶ نفره مقابل مارزیا نورماتوا از جمهوری آذربایجان قرار گرفت.
او در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید و به مرحله یکچهارم صعود کرد.
صفایی ستهای اول، دوم، چهارم و ششم این دیدار را با امتیازهای۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۸، ۱۴ بر ۱۲ و ۱۱ بر ۳ به سود خود به پایان رساند و در مقابل نتیجه ستهای سوم و پنجم را با امتیاز ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۷ به حریف واگذار کرد.
صفایی در بازی نخست خود مقابل دانا الخیات بحرین از بحرین با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسیده بود.