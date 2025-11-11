پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت استان قم با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به آنفولانزای فصلی در قم از شهروندان خواست با رعایت برخی نکات بهداشتی از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سیامک محبی گفت:با سردی هوا و آغاز سال تحصیلی ویروس آنفولانزا سرایت بیشتری دارد و از ابتدای آبان تعداد مراجعین به بیمارستانها به ویژه کودکان از ۳۵۰ نفر به ۶۵۰ مراجعه در شبانه روز رسیده است.
دکتر محبی افزود: استفاده از ماسک شستشوی مرتب دستها تغذیه مناسب و نرفتن دانش آموزان در سه روز ابتدای بیماری به مدرسه در کنترل این بیماری کمک میکند و والدین با مشاهده علائم تب بالا سرفه و مشکلات تنفسی و بیحالی کودکان والدین کودکان به مراکز درمانی مراجعه کند.