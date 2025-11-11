به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پی کاهش چشمگیر بارش‌ها در فصل پاییز، منابع آبی در استان ایلام حدود ۳۸ درصد کاهش داشته؛ موضوعی که ضرورت صرفه جویی در مصرف آب را دو چندان کرده است.

بیگلری، مدیر سد ایلام با اشاره به این که حجم آب سد‌های ایلام به ۴۸ درصد رسیده و روند کاهشی پیدا کرده است، گفت: مجموع آب چهار سد: ایلام، دویرج، کنگیر و گلال در شرایط نرمال، ۳۰۴ میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است.

شرفخانی، کارشناس آب و خاک کشاورزی ایلام نیز با اشاره به این که ۸۱ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: کاهش این امر، نیازمند افزایش روش‌های نوین آبیاری است که در این روستا از ۳۳۶ هزار هکتار زمین کشاورزی، بیش از ۱۰۰ هزار هکتار آن به روش‌های نوین آبیاری متصل شده‌اند.