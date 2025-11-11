پخش زنده
استاندار لرستان از ارسال نامه به دولت و پیگیری نمایندگان برای اصلاح قانون ارزشافزوده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اصلاح این قانون، شاهد توزیع عادلانهتر منابع در کشور باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به وجود ۲۱۹۳ هکتار بافت فرسوده در استان، اظهار کرد: خدمات ارائهشده در برخی شهرهای استان در شأن مردم نیست.
سید سعید شاهرخی بیان کرد: یکی از مهمترین شاخصهای مؤثر در این شرایط، پایین بودن سرانه درآمد در استان و شهرهاست که موجب کاهش درآمد شهرداریها شده است.
استاندار لرستان با اشاره به مشکلات انباشته شده ناشی از بافتهای فرسوده، تصریح کرد: مسئولیت ما در قبال این محلات بسیار سنگین است و نباید منتظر شرکت بازآفرینی شهری بمانیم، بلکه باید خودمان پیشگام شویم.
وی از اقدامات شهرداریهای بروجرد و خرمآباد در زمینه بازآفرینی تقدیر کرد و گفت: این شهرداریها با وجود همه تنگناها، کارهای خوبی را در برخی مناطق آغاز کردهاند که باید الگویی برای سایر شهرها باشد.
استاندار لرستان با اشاره به پروژه راهبردی خیابان ۱۷ شهریور در خرمآباد افزود: بازگشایی این خیابان میتواند تحولی عمده در کل شهر خرمآباد ایجاد کند و ما مصمم به محقق کردن این خواسته مردم هستیم.
شاهرخی پایین بودن سرانه درآمد شهرداریها را یکی از موانع اصلی خدماترسانی عنوان کرد و گفت: برای جبران این مشکل، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند اصلاح است تا سهم بیشتری به شهرهای کمتربرخوردار مانند لرستان تعلق گیرد.
