مرحله دوم ساخت مجتمع خوابگاهی ۸۴ واحدی ویژه دانشجویان متاهل دانشگاه قم با حضور معاون وزارت علوم تحقیقات و فناوری به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: اعتبارات مناسبی برای ساخت واحد‌های خوابگاهی در کشور تخصیص یافته است و در تلاشیم برای رفاه حال دانشجویان به ویژه متاهلان تعداد خوابگاه‌ها را افزایش دهیم.

مهدی پندار با اشاره به مرحله اول ساخت خوابگاه متاهلی در قم گفت: ۱۵۴ واحد از قبل ساختش آغاز شده است و تقریبا ۶۰ درصد پیشرفت داشته و پیش بینی می‌شود تا تیرماه آماده تحویل شود.

در ادامه پیست دو و میدانی ویژه دانشجویان دختر و فاز سوم تصفیه خانه هم به بهره برداری رسید.