به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران در دیدار پایانی بازی‌های همبستگی اسلامی موفق شدند با برتری مقابل مغرب، عنوان قهرمانی و نشان طلای مسابقات را به دست آورند.

در این دیدار که امشب در شهر ریاض کشور عربستان برگزار شد، شاگردان وحید شمسایی با ارائه نمایشی منسجم، هوشمندانه و برتر توانستند حریف قدرتمند خود مغرب که در رتبه بندی فیفا به عنوان تیم ششم جهان شناخته می‌شود را با نتیجه ۵ به صفر شکست دهند.

کادر فنی ایران با وجود این که مسعود یوسف و علی خلیلوند، دو بازیکن کلیدی را به دلیل بیماری در این مسابقه در اختیار نداشت با چینشی موفق از همان لحظات ابتدایی بازی جریان مسابقه را در کنترل گرفت تا ملی‌پوشان کشورمان در نیمه نخست با گل‌های امیرحسین غلامی، مهدی کریمی و کاپیتان حسین طیبی توانستند نتیجه را ۳ بر صفر به سود خود رقم بزنند و با برتری مطمئن راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز دو تیم بازی‌ای نزدیک و سرعتی ارائه دادند، اما مدیریت بازی و کنترل هوشمندانه جریان مسابقه و نمایش درخشان باقر محمدی درون دروازه باعث شد حسین طیبی روی یک ضد حمله گل چهارم ایران و امیرحسین غلامی با یک ضربه از راه دور گل پنجم را به ثمر برسانند و در نهایت تیم ملی فوتسال کشورمان جام قهرمانی را با پیروزی درخشان ۵ به صفر در فینال بالای سر ببرد.

ایران و مغرب پیش از این در مرحله گروهی این رقابت‌ها نیز مقابل هم قرار گرفته بودند که آن بازی با نتیجه مساوی ۲-۲ به پایان رسیده بود، اما در فینال این ایران بود که توانست سطح برتر فنی و تجربه بالای خود را به نمایش بگذارد.

همچنین در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها، تیم ملی ازبکستان موفق شد با غلبه بر تیم ملی عربستان به مقام سوم و مدال برنز دست پیدا کند.

بازیکنان حاضر در ترکیب تیم ملی در این مسابقات عبارت بودند از:

باقر محمدی، بهزاد رسولی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، مسلم اولادقباد، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، سالار آقاپور، مسعود یوسف، بهروز عظیمی، حسین سبزی، محمدحسین بازیار، امیرحسین غلامی و علی خلیلوند.