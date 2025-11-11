سیزده نفر از پیرغلامان و ذاکران اهل بیت (ع) استان به بیست و دومین اجلاسیه بین المللی پیرغلامان و خادمین حسینی اعزام شدند.

اعزام ۱۳ پیر غلام و خادم حسینی خراسان شمالی به اجلاسیه پیر غلامان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با توجه به برگزاری اجلاسیه بین المللی پیرغلامان و خادمین حسینی در استان خراسان رضوی سیزده نفر از پیرغلامان و خادمین حسینی طبق آئین هرساله به این اجلاس اعزام شدند.

این مراسم با حضور مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیرکل اوقاف و معاون سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. در این دوره در جمع افراد اعزامی ۲ نفر از برادران و شاعران ترکمن اهل تسنن و ۳ نفر از خواهران شاعره حضور دارند.

اجلاسیه امسال، مشهد در کنار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا ع برگزار می‌ شود.