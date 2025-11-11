فرماندار پلدختر با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی کشتارگاه طیور این شهرستان گفت: این طرح تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار پلدختر در بازدید از کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان با اشاره به خریدکامل تجهیزات این طرح، اظهارداشت: کشتارگاه طیور شهرستان از طرح‌های بخش خصوصی است کهکار ساخت آن از سال ۱۴۰۲ در منطقه سراب جهانگیرآغاز شده و هم اکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محمد عزیزی افزود: این طرح تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد و زمینه اشتغال برای ۷۰نفر به صورت مستقیم را فراهم می‌کند.

فرماندار پلدختر ادامه داد: این کشتارگاه با ظرفیت کشتار چهار هزار قطعه در ساعت و تولید شبانه روز بین ۵۰تا ۷۰ تن درحال ساخت است.





وی ادامه داد: فعالیت کشتارگاه طیور می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه، باعث افزایش ارزش افزوده در بخش تولید گردد.