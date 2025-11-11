پخش زنده
معاون اجرایی ارتش در بازدید از توانمندی و ظرفیتهای فاوایی گروه مخابرات آجا با بیان اینکه امروز شکل جنگها عوض شده و محور جنگها فناوری است گفت: داشتن تجهیزات به تنهایی رکن نیست بلکه خلاقیت در بهره برداری از تجهیزات موجود عامل برتر ساز و ارتقای توان دفاعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ شیخ با حضور در گروه مخابرات آجا از ظرفیتها، تجهیزات فاوایی، پروژههای عمرانی و بخشهای مختلف این گروه بازدید کرد.
وی با بیان اینکه امروزه شکل جنگها عوض شده و جنگها در واقع بر پایه فناوری و علم است و تمام ابزارهای جدید بر اساس ساختارهای فناورانه جدید و یافتههای جدید علمی بنا میشود گفت: هوش مصنوعی که امروزه کاربرد بسیار بالایی دارد بر اساس داده هایی است که توسط ابزار های شما تولید میشود که بصورت سیگنال و یا پالس یا سایر گونه های دیتایی جمع آوری و به اطلاعات تبدیل میگردد.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به اهمیت بالای دانش و تخصص در عصر امروز، خاطرنشان کرد: تمام ابزارهای جدید بر اساس یافتههای جدید علمی تولید و ساخته میشود و این ماموریت است که خلاقیت شما را بر میانگیزد تا با ترکیب متفاوت داشتهها و خلق تاکتیکهای جدید صحنه بازی شطرنج مقابله را به نفع خود تغییر دهید.
وی تصریح کرد: تعریف علمی خلاقیت میتواند به ما یک نقشه جدید از اقدام بدهد و آن« هنر ترکیب اجزا متفاوت، متکثر و بعضا متضاد و خلق یک کل موثر قدرت آفرین از داشته های در دسترس است و امروزه داشتن تجهیزات حرف اول و آخر نیست بلکه خلاقیت بهرهگیری از تجهیزات موجود است که برتری ایجاد میکند.
امیر سرتیپ شیخ با بیان اینکه امروز دیگر کسی صاحب فناوری نیست بلکه فناوری در هر جای دنیا توسط هر فردی لحظه به لحظه به سبد فناوری های جهانی مزید می شود افزود: هنر شما متخصصان این حوزه این است که بتوانید داشتههای خود را بشناسید، ترکیب کنید و از دل آنها یک چیز جدید به دست بیاورید که حریف مقابل ندارد.
وی با اشاره به اینکه ذهن هوشمند و آگاه میتواند بگوید مهاجرت از آنالوگ به دیجیتال امری ضروریست اما حفظ آنالوگ هم ضرورت دارد، اظهار داشت: ما در حوزه کار فناوری در جنگ تحمیلی 12 روزه جاهایی که توانستیم بر خلاف فناوری کار کنیم پاشنه آشیل دشمن را کشف کردیم و صرفا برای از بین بردن و یک فناوری جدید لازم به داشتن یک فناوری بالاتر نیست (گرچه بسیار مهم است) و این موضوع در کارگاه بزرگ آموزشی جنگ روسیه و اوکراین ثابت شده است.
معاون اجرایی ارتش، گروه مخابرات را شریان عصبی و مغز ارتباطی ارتش خواند و افزود: حوزه فعالیت گروه مخابرات حوزه فعالیت بسیار مهمی است و با درک زحمات شبانه روزی شما عزیران و ارج نهادن به آن، نقش بی بدیل شما در برقراری سامانه فرماندهی و کنترل سازمان می ستایم.شما فرماندهان و مسئولان عزیز نفرات برتر در حوزه خود هستید و این برتری باید به سازمان مزیت دهد بصورتی که هر کس در هرجا که هست فکر کند چگونه میتواند یک برتری برای سازمان به ارمغان بیاورد و لازمه این کار همگرای، همافزایی و همنوایی است.
امیر سرتیپ دوم ادیب فرمانده گروه مخابرات نیز در این مراسم گزارش مبسوطی از اقدامات و فعالیتهای این گروه را ارائه کرد.
معاون اجرایی ارتش در این برنامه از ظرفیت و تجهیزات فاوایی و خودرویی، پروژههای عمرانی، مرکز فیلمبرداری و بخشهای مختلف گروه مخابرات ستاد آجا بازدید کرد.