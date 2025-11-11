پخش زنده
امروز: -
توافقنامه برگزاری حج تمتع سال ۱۴۰۵ میان علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و محمد توفیق الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان سعودی، امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این توافقنامه در جریان دیدار رسمی رشیدیان و هیئت همراه با وزیر حج و عمره عربستان، نهایی شد.
در این دیدار دو طرف با تأکید بر اهمیت تسهیل امور اجرایی، خدماتی و رفاهی، درباره راهکارهای ارتقای کیفیت خدمترسانی به زائران بیتاللهالحرام گفتوگو کردند.
رشیدیان در این نشست، خدمت به زائران خانه خدا را توفیقی مشترک میان دستاندرکاران دو کشور دانست و بر لزوم برنامهریزی منظم، شفاف و هماهنگ برای برگزاری حج تمتع سال آینده تأکید کرد.
وزیر حج و عمره عربستان نیز با قدردانی از حضور هیئت ایرانی، ابراز امیدواری کرد که با همکاریهای سازنده، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به حجاج فراهم شود.
در این دیدار رشیدیان تاکید کرد با حفظ عزت، کرامت و سلامت زائران کلیه اقدامات برنامهها و مراسمات ما مطابق سال گذشته خواهد بود که با تایید وزیر حج و عمره عربستان، مقرر شد همین منوال طی شود.
با امضای این توافقنامه، مراحل اجرایی برنامهریزی حج تمتع ۱۴۰۵ برای حجاج کشورمان وارد فاز عملیاتی خواهد شد.