به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در مرحله اول جشنواره، ۳۵ نمایش در ۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی مورد بازبینی قرار گرفتند که از میان آنها، ۱۰ اثر صحنه‌ای و چهار اثر خیابانی به مرحله نهایی راه یافتند.

رقابت مرحله اصلی جشنواره از روز آغازین به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و آثار مورد داوری قرار می‌گیرند.

برگزیدگان این دوره پنج‌شنبه ۲۴ آبان در تالار گلشن بجنورد معرفی و تجلیل می‌شوند و راه‌یافتگان نهایی در جشنواره تئاتر فجر به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه روز نخست شامل نمایش‌های «ملانکولیا» به نویسندگی و کارگردانی شرمین شهیدی‌زاده، «جعبه سیاه» از زهرا رحیمی، «پلنگ» اثر محمد یحیی‌آبادی، «مفت‌خورها» به نویسندگی و کارگردانی جلال محمدزاده و «آسمان روز‌های برفی» از عرفان فروتن است.

روز دوم جشنواره با اجرای نمایش‌های «کماله دیوان» از آیدا گیلانی، «تابوت آخر» اثر حمید عابدی، «چاقوی دم‌کرده شب» به کارگردانی امیر نجاری، «زیرزمین» از محمد مهدی شاهی‌پناه، «هناس» اثر مهدی فخرانی، «درخت‌هایی که نمی‌ریزند» از سهیل سعادت‌فر و «آخال خونین» نوشته محمد داورپناه ادامه خواهد یافت.

در روز پایانی، نمایش «آنگاه که من همه مردگان بودم» به نویسندگی و کارگردانی ایمان فرحی روی صحنه می‌رود و آیین اختتامیه جشنواره همان روز برگزار می‌شود.

این جشنواره با حضور ۴۰ گروه نمایشی و ۴۰۰ هنرمند استان برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان خراسان شمالی فراهم کرده است.