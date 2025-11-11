جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: دفاع ملت ایران ریشه در تعالیم الهی، فرهنگ عاشورا و باور به مهدویت دارد و به همین علت دفاع ما، دفاع مقدس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ الهامی، جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بیست و دومین دوره آموزش معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس و دانشجویان در دانشگاه علوم و فنون امام خمینی(ره) نیروی دریایی ارتش با اشاره به جایگاه ارزشمند ایران اسلامی در معادلات راهبردی جهان گفت: دفاع ملت ایران ریشه در تعالیم الهی، فرهنگ عاشورا و باور به مهدویت دارد و به همین دلیل دفاع ما، دفاع مقدس است.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به اهمیت نقش مقاومت پایدار در تاریخ ایران، افزود: در جنگ‌های جهانی اول و دوم، ایران راهبرد تسلیم را در پیش گرفت و خسارت‌های فراوانی دید، اما در دفاع مقدس با اتکا به ایمان، رهبری الهی، حضور نیروهای مسلح و مردم مقاوم، حتی یک وجب از خاک میهن جدا نشد.

امیر سرتیپ الهامی خطاب به دانشجویان با تأکید بر ضرورت ارتقای توان عملی و علمی نیروهای مسلح گفت: ارتش آینده نیازمند افسران توانمند، اهل مطالعه و به‌روز است. تکیه‌گاه اصلی پیشرفت کشور، اراده ملی و توان داخلی است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پرچم‌دار انتظار ظهور است، افزود: فرهنگ مهدویت و امید به آینده، عامل پایداری ملت ایران است و دشمن تلاش دارد این فرهنگ را از ما بگیرد.

جانشین پدافند هوایی ارتش در سخنان خود به عملکرد این نیرو در مقاطع حساس، از جمله دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، اشاره و بیان کرد: پدافند هوایی در طول جنگ تحمیلی با سرنگونی بیش از ۶۵۰ فروند هواگرد دشمن، ایجاد امنیت برای صادرات نفت و دفاع از مراکز حیاتی کشور، برگ زرینی در تاریخ دفاع ملت ایران ثبت کرد.