روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان اعلام کرد: واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی غیردولتی خارج از محدوده دارای زیرساخت و پروانه ممنوع است.

زنجان؛ واگذاری زمین در شهرک‌های خصوصی فقط با پروانه و زیرساخت قانونی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛به اطلاع متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی غیردولتی استان زنجان می‌رساند:

هرگونه واگذاری زمین صنعتی در شهرک‌های خصوصی، تنها در محدوده اراضی دارای زیرساخت و پروانه بهره‌برداری و صرفاً از طریق دارنده پروانه مجاز است.

بدیهی است هرگونه واگذاری خارج از این محدوده، غیرقانونی و فاقد اعتبار خواهد بود.

این اطلاعیه به منظور جلوگیری از واگذاری‌های غیرمجاز توسط برخی شهرک‌های خصوصی خارج از محدوده دارای پروانه صادر شده است.