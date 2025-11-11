پخش زنده
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اعلام کرد: واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی غیردولتی خارج از محدوده دارای زیرساخت و پروانه ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛به اطلاع متقاضیان سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی غیردولتی استان زنجان میرساند:
هرگونه واگذاری زمین صنعتی در شهرکهای خصوصی، تنها در محدوده اراضی دارای زیرساخت و پروانه بهرهبرداری و صرفاً از طریق دارنده پروانه مجاز است.
بدیهی است هرگونه واگذاری خارج از این محدوده، غیرقانونی و فاقد اعتبار خواهد بود.
این اطلاعیه به منظور جلوگیری از واگذاریهای غیرمجاز توسط برخی شهرکهای خصوصی خارج از محدوده دارای پروانه صادر شده است.