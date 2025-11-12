همزمان با ایام فاطمیه و سالروز حماسه و ایثار اصفهان، کاروان اهالی بهشت از ۲۶ آبان تا ۳ آذر استان اصفهان را عطرآگین می‌کند.

به گزترش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین علیه‌السلام، از برگزاری پنجمین دوره حرکت کاروان «اهالی بهشت» خبر داد و گفت:همزمان با ایام فاطمیه و سالروز حماسه و ایثار اصفهان، از ۲۶ آبان تا ۳ آذرماه، پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام در قالب این کاروان در جای‌جای استان اصفهان تشییع می‌شود.

حسن امینی هرندی افزود: حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستاها و مراکز مختلف استان حضور پیدا می‌کند.

وی با اشاره به شور و استقبال گسترده مردم در سال‌های گذشته افزود: سال گذشته کاروان با یک دستگاه تریلر و دو خودروی ارس حامل پیکرهای مطهر شهدای گمنام، بیش از ۷ هزار کیلومتر در سطح استان حرکت کرد و در ۲۹ شهرستان و ۱۵۰ نقطه شامل شهرها، روستاها، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها حضور یافت.

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین علیه‌السلام تاکید کرد: امسال نیز همانند گذشته، کاروان در تمامی شهرستان‌های استان اصفهان حضور خواهد داشت و مردم مناطق مختلف بار دیگر میزبان شهدای گمنام خواهند بود.

امینی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی کاروان گفت: در سال‌های گذشته علاوه بر استقبال باشکوه مردم، برنامه‌های متنوع فرهنگی و تبیینی نیز در مسیر حرکت کاروان اجرا شد؛ از جمله روایتگری تصویری در میادین اصلی شهرها که با استقبال چشمگیر مردم روبه‌رو شد.

وی اضافه کرد: امسال نیز متناسب با شرایط روز، اجرای نمایش‌های موضوعی و برنامه‌های جهاد تبیین در دستور کار قرار دارد؛ ضمن آن‌که حضور ویژه کاروان در برخی مدارس شهرستان‌ها به‌عنوان برنامه‌ای جدید و اثرگذار به مجموعه فعالیت‌های فرهنگی این کاروان افزوده شده است.

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین علیه‌السلام افزود: شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان همزمان با روز حماسه و ایثار اصفهان، آیین بدرقه کاروان اهالی بهشت در جوار گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود و مردم اصفهان، این کاروان را به سمت نخستین مقصد آن در یکی از شهرستان‌های استان بدرقه خواهند کرد؛ جایی که صبح روز بعد، مردم آن شهرستان با شکوه ویژه‌ای به استقبال پیکرهای مطهر شهدای گمنام خواهند رفت.

سردار امینی با قدردانی از حضور پرشور مردم و همراهی مسئولان شهری و شهرستانی در سال‌های گذشته تأکید کرد: امسال نیز مردم اصفهان بار دیگر نشان خواهند داد که پای انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام و شهدا و منویات مقام معظم رهبری ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه زمان‌بندی حضور کاروان اهالی بهشت در شهرستان‌های مختلف استان به‌زودی اعلام خواهد شد، تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی، این کاروان سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در شهر اصفهان مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و با قافله عزاداری بدرقه خواهد شد. فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین علیه‌السلام گفت: برای هماهنگی هرچه بهتر این رویداد فرهنگی عظیم، گروه پیشرو کاروان در جلسات شورای اداری شهرستان‌ها حضور یافته و مسیرهای تشییع و نحوه اجرای برنامه‌ها را با هماهنگی کامل مسئولان شهرستانی نهایی و به تصویب می‌رساند.