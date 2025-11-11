اجرای طرح ساماندهی نهضت سوادآموزی با محوریت مدرسه
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور از اجرای طرح ساماندهی و احیای نظم و انضباط در نهضت سوادآموزی با محوریت مدرسه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، عبدالرضا فولادوند در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی آذربایجان شرقی با قدردانی از حمایتهای استاندار در اجرای پروژه مهر و همکاری در تحقق مهری بدون مشکل از آغاز رویکردی جدید در ساختار و برنامههای نهضت سوادآموزی کشور خبر داد.
عبدالرضا فولادوند با اشاره به سابقه ۴۷ ساله نهضت سوادآموزی گفت:در گذشته به دلیل سیاستهای نادرست تمرکز اصلی بر استخدام و اشتغال آموزشدهندگان بود اما امروز مسیر فعالیتها تغییر یافته و بر کیفیت آموزش و مهارتآموزی تمرکز داریم.
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی و احیای نظم و انضباط در نهضت سوادآموزی با محوریت مدرسه به اجرا درآمده است افزود: در این طرح تمام فعالیتهای سوادآموزی در مدارس و با مدیریت مدیران مدارس ابتدایی در شیفت دوم انجام میشود تا نظارت و کیفیت آموزش ارتقا یابد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور هدف از اجرای این طرح را حرکت از آموزش صرف سواد پایه به سوی مهارتهای زندگی دانست و گفت:جهان سالهاست از نگاه محدود به سواد پایه عبور کرده و در اساسنامه جدید نهضت بر مهارتهای فردی، اجتماعی و زندگی تاکید شده است.
فولادوند با اشاره به کمبود برخی آموزشهای ضروری در کتابهای درسی اظهار کرد:برای جبران این خلا، ۲ هزار پایگاه آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی در سراسر کشور ایجاد شده و این تعداد در آینده افزایش خواهد یافت.
وی افزود: اساسنامه جدید نهضت اکنون در کمیسیون فرهنگی دولت در دست بررسی و تصویب است.
معاون وزیر آموزشوپرورش خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند خودمراقبتی، مسائل زیستمحیطی و سبک زندگی در ساختار جدید نهضت تعریف شده و معاونتی با عنوان آموزش بزرگسالان ایجاد خواهد شد که در چارچوب تفاهمنامه میان معاونت ابتدایی و نهضت سوادآموزی مسئولیت آموزشهای غیررسمی را بر عهده میگیرد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور همچنین با ابراز رضایت از وضعیت باسوادی در آذربایجانشرقی گفت: این استان همچنان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و میراثدار سنت آموزشی ارزشمند میرزا حسن رشدیه است که با تاسیس نخستین مدارس نوین، آموزش الفبا به شیوه جدید را در ایران پایهگذاری کرد.
فولادوند افزود: میانگین باسوادی بیش از ۹۷ درصدی کشور را مدیون تلاش پیشگامانی همچون رشدیه و معلمان فداکار این خطه هستیم و آذربایجانشرقی امروز دروازه ورود آموزش نوین و خلاق به کشور محسوب میشود.
صادقی مدیر کل آموزشوپرورش آذربایجانشرقی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت باسوادی در استان گفت:نرخ باسوادی جمعیت استان در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در سال گذشته با افزایش ۰/۰۸ درصدی به ۹۸/۵ درصد رسیده و این رقم حدود یک و نیم درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
صادقی ادامه داد: تا مهر امسال دامنه ماموریت نهضت سوادآموزی شامل افراد ۱۰ تا ۴۹ سال بود، اما از امسال با تغییر در شیوه عملکرد این بازه سنی به ۱۰ تا ۶۰ سال افزایش یافته و کلاسهای سوادآموزی در مدارس تشکیل میشود.
مدیر کل آموزشوپرورش آذربایجانشرقی با اشاره به ارتقای شاخصهای ارزیابی سوادآموزی در آذربایجانشرقی افزود: جایگاه استان در این شاخصها از رتبه بیستم در سال گذشته به رتبه چهارم کشور ارتقا یافته است.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه عوامل موثر در تحقق این موفقیت، بر استمرار همکاریها و همافزایی در مسیر ریشهکنی بیسوادی در استان تاکید کرد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی نیز با تاکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای نهضت سوادآموزی گفت: در دنیای امروز برای باسواد بودن تنها توانایی خواندن و نوشتن کافی نیست و باید مهارتهای ارتباطی، اجتماعی، رسانهای، مالی و عاطفی در کنار آموزش رسمی تقویت شود.
سرمست افزود: دانایی زمانی ارزشمند است که به توانایی و عمل منجر شود و سوادی که مهارت زندگی و تغییر را در پی نداشته باشد کارساز نخواهد بود.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به تجربه تدریس خود در مقاطع مختلف تحصیلی و آموزش عالی گفت:علاوه بر مسئولیت اجرایی، از منظر مسئولیت اجتماعی و آسیبشناسی باید نگاه عمیقتری به مفهوم سواد و سوادآموزی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نهضت سوادآموزی به عنوان نهادی انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، افزود: این نهضت در آن مقطع زمانی بسیار موفق بود و توانست پوشش تحصیلی را به حداکثر برساند. خوشبختانه میانگین باسوادی در آذربایجانشرقی یک و نیم درصد بالاتر از میانگین کشوری و حدود ۹۸.۵ درصد است و امیدواریم با حرکتی انقلابی این رقم را به صد درصد برسانیم.
سرمست با تاکید بر اینکه نمیتوان نگاهی صفر و صدی به مفهوم سواد داشت گفت: مفاهیم فرهنگی و اجتماعی، کیفی و طیفی هستند و برای تحلیل درست آنها باید از منطق فازی و نگاه علمی بهره گرفت.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به تعاریف سازمان علمی و فرهنگی یونسکو از سواد گفت:در تعریف جدید سواد تنها محدود به خواندن و نوشتن نیست، بلکه شامل مهارتهای رایانهای، زبانی، عاطفی، ارتباطی، مالی، رسانهای، تربیتی، سلامت و انرژی نیز میشود.
وی افزود: امروز به تربیت انسانهایی در خانواده، مدرسه و جامعه نیاز داریم که خودآگاهی داشته باشند و نسبت به نیازهای خود و جامعه آگاه باشند.
سرمست تاکید کرد: دانایی باید به توانایی تبدیل شود و سواد باید مهارت زندگی بیاموزد علمی که به عمل منجر نشود سودمند نیست.
وی ارتقای مهارتهای زندگی را از تکالیف اصلی نهضت سوادآموزی دانست و گفت: امیدواریم تغییرات لازم در اسناد آموزشی نهادینه شود تا مدرک تحصیلی نشانهای از درک درست مفهوم سواد و دانایی باشد.
استاندار آذربایجانشرقی در پایان از خیران مدرسهساز قدردانی کرد و گفت: اخیراً جشنوارهای در استان برگزار شد که در آن خیران مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی تعهد کردند و این اقدام ارزشمند جای تقدیر دارد.