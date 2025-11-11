به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در قلعه‌ رودخان فومن ، غرفه ای وجود دارد که در آن صدای بافتن امید می‌پیچد.

صدایی که نه از چرخ خیاطی می آید، نه از دستگاه‌های صنعتی؛ صدایی است از دل، از دختری که با دستانی کوچک و اراده‌ای بزرگ، تار و پود زندگی را دوباره می بافد.

دختری از دل روستای صالح‌سرای فومن ، که با یک کلاف نخ امید بافت و با یک آرزو، راهی ساخت برای زندگی و ثابت کرد که محدودیت، فقط یک واژه‌ است ، وقتی ایمان باشد ، وقتی عشق به زندگی باشد ، وقتی بخواهیم برای دیگران هم چراغی روشن کنیم ، هیچ دیواری بلند نیست.