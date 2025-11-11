به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی امروز از مجموعه بزرگ اکوپارک سیاهکل بازدید کرد.

این مجموعه با مساحت ۱۲۰ هکتار، یکی از طرح‌های مهم تفریحی، کشاورزی و گردشگری استان گیلان به شمار می‌رود.

به گفته مسئولان، اکوپارک سیاهکل در صورت بهره‌برداری کامل، ظرفیت ایجاد اشتغال برای صد‌ها نفر از جوانان منطقه را خواهد داشت و می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار و اقتصاد محلی ایفا کند.

این بازدید با هدف بررسی روند اجرای طرح و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری انجام شد.