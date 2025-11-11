پخش زنده
ملی پوش موی تای کشورمان موفق به شکست حریفان خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای مویتای بازیهای همبستگی اسلامی امروز سه شنبه ۲۰ آبان در رینگ رو باز "پروماند" مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.
زهرا اکبری بهعنوان دومین بانوی ایرانی، در وزن ۶۰- کیلوگرم بهروی رینگ آمد و با باند آبی مقابل عادله آسیبک کیزی از قرقیزستان قرار گرفت.
اکبری در راند اول این مبارزه با نتیجه ۱۰ بر ۹ به برتری دست یافت تا امیدهایش برای کسب پیروزی در این مبارزه افزایش یابد.
در راند دوم اکبری بار دیگر با نتیجه ۱۰ بر ۹ بر حریف قرقیز فائق آمد.
اکبری در راند سوم هم با انگیزه ظاهر شد و نتیجه دو راند قبل را تکرار کرد تا در مجموع با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ به پیروزی رسیده و راهی دور بعدی مسابقات شود.