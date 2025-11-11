نماینده گروه شهرسازی نظام مهندسی استان قم گفت: بازبینی و اصلاح فرآیند تفکیک اراضی و شرح خدمات با هدف تسهیل ارائه خدمات، ارتقای شفافیت و افزایش بهره‌وری کمیته‌های کارشناسی در استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نماینده گروه شهرسازی نظام مهندسی استان قم در برنامه گرامیداشت روز جهانی شهرسازی با عنوان رویداد «روایت شهر، شهر از نگاه شما» که صبح امروز در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اهداف اصلی این گفت: تقویت پویایی و سرزندگی گروه، ارتقای همکاری و ارتباط میان اعضا، ارتقای دانش و تخصص شهرسازان و پرورش نیرو‌های جوان با بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان، از محور‌های اصلی فعالیت‌های ما بوده است.

سمیه ایل‌سعادتمند افزود: با برنامه‌ریزی دقیق، اولین جلسه عمومی گروه در اردیبهشت سال جاری برگزار شد و پس از آن، با توجه به محدودیت‌های قانونی و جلوگیری از تعارض منافع، گروهی غیررسمی با عنوان «گروه پشتیبان» تشکیل شد تا فعالیت‌ها و پیگیری موضوعات تخصصی شهرسازی را ادامه دهد.

وی اضافه کرد: از جمله اقدامات این گروه، بررسی و اصلاح فرآیند تفکیک اراضی، بازبینی شرح خدمات و گردش کار، تعیین ظرفیت اعضای رشته شهرسازی، اصلاح ضریب تأثیر خدمات شهرسازی در رشته‌های معماری و نقشه‌برداری و جایگزینی نیرو‌های جوان در کمیته‌های کارشناسی استان بود.

نماینده گروه شهرسازی نظام مهندسی استان قم تأکید کرد: هدف ما ایجاد گردش نیرو‌های جوان و بهره‌گیری از دانش جدید همراه با تجربیات پیشکسوتان است تا کمیته‌های کارشناسی پویا و موثر باشند.

ایل‌سعادتمنداز همکاری با شهرداری قم برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های تخصصی خبر داد و گفت: خدمت انطباق اراضی که پیش‌تر غیرفعال شده بود با پیگیری گروه شهرسازی مجدداً فعال شد و گردش کار آن نیز به صورت الکترونیک در آمد تا روند ارائه خدمات تسهیل شود.

نماینده گروه شهرسازی نظام مهندسی استان قم درباره برنامه‌های آموزشی گروه خاطرنشان کرد: با انجام نیازسنجی آموزشی، دوره‌های ارتقا پایه و آموزش مباحث حقوقی در تفکیک اراضی برای اعضای شهرسازی با استقبال گسترده اعضا برگزار شد؛ این برنامه‌ها به ارتقای دانش و مهارت اعضا کمک کرده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: با همکاری و همراهی اعضا، تلاش خواهیم کرد گروه شهرسازی استان قم پویا، تخصصی و مؤثر باقی بماند و خدمات ارزشمندی به شهر و شهرسازان ارائه کند.