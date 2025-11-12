پیشکسوت دو و میدانی خراسان شمالی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان آسیا به میزبانی کشور هندوستان برگزار شد، خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ قهار شجاعی نماینده ارزنده دو و میدانی استان خراسان شمالی با درخشش مثال زدنی موفق به کسب نشان برنز در ماده پرش طول در این رقابت‌ها شد.

زوج پیشکسوت ارزنده خراسان شمالی، قهار شجاعی و فاطمه نامور، به‌عنوان اعضای تیم ملی پیشکسوتان دو و میدانی به ۲۳ دوره مسابقات آسیایی به میزبانی کشور هند اعزام شدند.

این رقابت‌ها از دوازدهم آبان آغاز و هجدهم آبان ماه در ایالت تامیل نادو و شهر چنای به پایان رسید، ورزشکاران برتر کشور‌های آسیایی در رشته‌های مختلف دو و میدانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.