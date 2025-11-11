پخش زنده
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پیامی درگذشت احمد بالدی جوان اهوازی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله عباس کعبی در این پیام گفت: حادثه تلخ و اندوهبار درگذشت جوان عزیز، مرحوم احمد بالدی، که قلبهای مردم شریف اهواز و خوزستان و سراسر کشور را جریحهدار کرد، و موجب تأسف و تألم عمیق مسئولان استانی و کشوری گردید.
وی ادامه داد: ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده محترم آن مرحوم و بستگان عشیره بالدی وهمه مردم داغدار اهواز، بدون شک با پیام رئیس جمهور محترم؛ بررسی دقیق و همهجانبه ابعاد این حادثه در دستور کار فوری نهادهای ذیربط قرار گرفته است. به هرگونه قصور یا تخلف احتمالی از سوی افراد یا دستگاهها و با خاطیان احتمالی، مطابق قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: در عین حال، از عموم مردم عزیز و نجیب اهواز دعوت میشود با حفظ آرامش، همدلی و هوشیاری، اجازه ندهند دشمنان این سرزمین که همواره در کمین سوءاستفاده از دردهای مردم هستند، از این واقعه برای برهم زدن امنیت و انسجام اجتماعی بهرهبرداری کنند.
آیت الله کعبی گفت:حل ریشهای مشکلات معیشتی، اجتماعی و اداری مردم اهواز و دیگر نقاط کشور، وظیفهای قطعی و اولویتدار برای دولت و مسئولان است. این حادثه، زنگ هشداری برای بازنگری در شیوههای پاسخگویی، کرامتمداری و عدالتمحوری در برخورد با مردم است.
وی در پایان این پیام افزود: از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه، برای همه بازماندگان وداغدیدگان؛ صبر جمیل، و برای مردم قهرمان و نجیب خوزستان و ملت بزرگ ایران، امنیت، عزت و آرامش مسئلت دارم.