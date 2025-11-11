پخش زنده
استاندار گیلان گفت : تصمیمگیری درباره تعطیلی یا تاخیر فعالیت کارکنان ادارات در روزهای برگزاری اجلاسیه استانداران کشورهای حاشیه خزر در روزهای ۲۷و ۲۸ آبان در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار در گفتگوی ویژه خبری خبر بیست شبکه باران گفت: با توجه به حضور هیئتهای بلندپایه و برخی وزرا در رشت در روزهای برگزاری اجلاسیه استانداران کشورهای حاشیه خزر ۲۷و ۲۸ آبان ، احتمال مجازی شدن مدارس رشت و شروع باتاخیر ادارات در سهشنبه و چهارشنبه آینده زیاد است.
هادی حق شناس با اشاره به اینکه ممکن است ترافیک در شهر افزایش پیدا کند از همشهریان پیشاپیش عذرخواهی و از صبر و همراهی آنها قدردانی کرد.
وی افزود: این اجلاس در سطحی تاریخی برگزار میشود و چنین رویدادی قبل و بعد از انقلاب در رشت سابقه نداشته است، تدابیری مانند آموزش مجازی مدارس و شروع با چند ساعت تأخیر کارکنان دولت در حال بررسی است تا اثرات ترافیکی به حداقل برسد.