به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیش، محمد کبیری، در آیین گرامیداشت روز کیش و مراسم رونمایی از دستاورد‌های منطقه آزاد کیش، گفت: در ماه‌های گذشته همکاری مؤثر و مشترک بین سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصی منجر به ثبت نصاب د‌های مهم شده و بخشی از این نصاب ها اعلام خواهد شد.

او افزود: در راستای تقویت کارت کیشوندی، امیدواریم بتوانیم خدمات‌رسانی به شهروندان را در مسیر جدیدی از شفافیت و کیفیت ارتقا دهیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: طرح ویژه‌ای در حوزه بخش مکسن طراحی و با نام مسکن خدمتی کیش فردا رونمایی می‌شود.

کبیری تصریح کرد : این طرح ویژه کارکنان و خدمت‌گزارانی است که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند و هدف آن کاهش بخشی از هزینه‌های مسکن در یک تا دو سال آینده است.

او خاطرنشان کرد: فرآیند فنی و اجرایی طرح تکمیل شده و آیین‌نامه و شیوه‌نامه بهره‌برداری از آن تا نیمه آذر منتشر می‌شود تا روند استفاده از این طرح برای مشمولان شفاف و قابل پیگیری باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: طرح مسکن خدمتی، ارزش افزوده قابل‌توجهی برای کارکنان و خدمت‌گزاران کیش ایجاد خواهد کرد و در کنار توسعه زیرساخت‌ها، رفاه و آرامش ساکنان را تقویت می کند.

او روز کیش را فرصتی برای مرور مسیر توسعه و ترسیم افق‌های آینده دانست و افزود: در یک سال پیش رو، طرح‌های مهمی در حوزه خدمات، زیربنا‌ها و توسعه شهری در دستور کار قرار دارد.

محمد کبیری، گفت: کیش متعلق به همه است و با همدلی و مشارکت می‌توانیم آینده‌ای روشن‌تر را برای کیش بسازیم و امروز روز جشن همه ماست و با امید و شادی مسیر پیشرفت را ادامه خواهیم داد.