به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی گفت:در پی وقوع سرقت در یکی از ادارات دولتی در سطح شهرستان هشترود موضوع به صورت ویژه در دستور ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی پلیسی و تعقیب و مراقبت‌های شبانه روزی یک سارق حرفه‌ای را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

وی بیان داشت: سارق در بازجویی‌های فنی اولیه به جرم خود اعتراف و از مخفیگاه وی اقلام مسروقه کشف شد.

سرهنگ داداشی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد به روسای ادارات توصیه کرد: برای پیشگیری از سرقت از نگهبان در ساعات غیر اداری استفاده نمایند و ادارات خود را به دوربین‌های مدار بسته مجهز کنند.