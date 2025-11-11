پخش زنده
فرمانده انتظامی هشترود از دستگیری سارق حرفهای اماکن دولتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی گفت:در پی وقوع سرقت در یکی از ادارات دولتی در سطح شهرستان هشترود موضوع به صورت ویژه در دستور ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی پلیسی و تعقیب و مراقبتهای شبانه روزی یک سارق حرفهای را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.
وی بیان داشت: سارق در بازجوییهای فنی اولیه به جرم خود اعتراف و از مخفیگاه وی اقلام مسروقه کشف شد.
سرهنگ داداشی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد به روسای ادارات توصیه کرد: برای پیشگیری از سرقت از نگهبان در ساعات غیر اداری استفاده نمایند و ادارات خود را به دوربینهای مدار بسته مجهز کنند.