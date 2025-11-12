عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر ضرورت پیوند میان سطوح ملی، استانی و محلی در اجرای سیاست‌های بازآفرینی تأکید کرد و گفت: هماهنگی نهادی و مشارکت مدیران محلی پیش‌شرط موفقیت در نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،پنجاه‌وهشتمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و اعضای ستاد برگزار شد.

در حاشیه این نشست، فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «سلام خبرنگار» بر ضرورت احیای پیوند میان سه سطح تصمیم‌گیری کشور، یعنی ملی، استانی و شهرستانی تأکید کرد.

وی گفت: استمرار جلسات ستادهای بازآفرینی در همه سطوح، شرط لازم برای تحقق سیاست‌های عدالت فضایی و توسعه پایدار شهری است.

بابایی‌اقدم با اشاره به ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های محلی افزود: نبود جلسات منظم موجب شده برنامه اقدام مشترک در بسیاری از استان‌ها شکل نگیرد.

او با تشریح پهنه‌های چهارگانه مداخله در بازآفرینی شامل بافت‌های فرسوده، تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات پرخطر، اظهار داشت که نحوه مداخله در هر پهنه باید متناسب با شرایط آن تعیین شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری همچنین از چالش‌های موجود در روند اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: از میان ۳۸ هزار پرونده معرفی‌شده برای نوسازی، تنها حدود ده درصد به نتیجه رسیده است.

به گفته او، یکی از مشکلات اصلی در سکونتگاه‌های غیررسمی، محدودیت صدور پروانه برای املاک فاقد سند است که اصلاح قوانین می‌تواند تحول بزرگی در این زمینه ایجاد کند.

بابایی‌اقدم همچنین از برنامه ساماندهی شبکه فاضلاب در محلات هدف خبر داد و آن را اقدامی ضروری برای ارتقای سلامت ساکنان دانست.

در بخش دیگری از نشست، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان مدیریت بحران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت بازآفرینی شهری ایران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف پیشگیری از سوانح طبیعی، افزایش تاب‌آوری شهری و هماهنگی با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور تنظیم شده است.

بابایی‌اقدم گفت: این همکاری می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از هم‌افزایی سازمانی در زمینه مدیریت ریسک و بازسازی بافت‌های ناکارآمد باشد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری تأکید کرد مدل جدید مداخله شهری باید بر پایه سه محور احیا، پیشگیری و تاب‌آوری طراحی شود.

به باور بابایی‌اقدم، تحقق این اهداف مستلزم تعامل مؤثر میان دستگاه‌های ملی، شهرداری‌ها و نهادهای محلی است.

وی افزود: بازآفرینی شهری تنها با مشارکت مردم و مدیریت یکپارچه می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

در پایان، بابایی‌اقدم از همه دستگاه‌های عضو ستاد خواست تا با برگزاری منظم جلسات و تبادل اطلاعات، مسیر تحقق عدالت فضایی در شهرهای کشور را هموار کنند.