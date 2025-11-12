اعزام کاروان راهیان نور دانشآموزان عجبشیر به مناطق عملیاتی
کاروان راهیان نور دانشآموزان شهرستان عجبشیر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،کاروان راهیان نور دانشآموزان شهرستان عجبشیر شامل ۳۴ دانشآموز دختر از مدارس متوسطه دوم به همراه مربی و راویان دفاع مقدس با هدف بازدید از یادمانها به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
این اردو به مدت پنج روز برگزار میشود و دانشآموزان در جریان آن از یادمانهای شلمچه، فکه، اروند و دهلاویه دیدار خواهند کرد. هدف از اجرای این برنامه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، آشنایی نسل جوان با حماسهآفرینیهای دوران دفاع مقدس و انتقال ارزشهای معنوی به دانشآموزان عنوان شده است.
سرهنگ رشیدی فرمانده سپاه شهرستان عجب شیر گفت:روایتگری میدانی راویان دفاع مقدس در این اردوها، نقش موثری در تقویت روحیه مقاومت و خودباوری در میان دانشآموزان دارد.
وحید غریبی سرپرست آموزش و پرورش عجب شیر در مراسم بدرقه کاروان گفت:بازدید از مناطق عملیاتی فرصتی ارزشمند برای درک مفاهیم ایثار، وفاداری و عشق به میهن است و میتواند پیوندی عمیق میان نسل امروز و رزمندگان دیروز ایجاد کند.
گفتنی است اعزام این کاروان با همکاری سپاه ناحیه عجبشیر و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان انجام گرفته است.