به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،کاروان راهیان نور دانش‌آموزان شهرستان عجب‌شیر شامل ۳۴ دانش‌آموز دختر از مدارس متوسطه دوم به همراه مربی و راویان دفاع مقدس با هدف بازدید از یادمان‌ها به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

این اردو به مدت پنج روز برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در جریان آن از یادمان‌های شلمچه، فکه، اروند و دهلاویه دیدار خواهند کرد. هدف از اجرای این برنامه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، آشنایی نسل جوان با حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های معنوی به دانش‌آموزان عنوان شده است.

سرهنگ رشیدی فرمانده سپاه شهرستان عجب شیر گفت:روایتگری میدانی راویان دفاع مقدس در این اردوها، نقش موثری در تقویت روحیه مقاومت و خودباوری در میان دانش‌آموزان دارد.

وحید غریبی سرپرست آموزش و پرورش عجب شیر در مراسم بدرقه کاروان گفت:بازدید از مناطق عملیاتی فرصتی ارزشمند برای درک مفاهیم ایثار، وفاداری و عشق به میهن است و می‌تواند پیوندی عمیق میان نسل امروز و رزمندگان دیروز ایجاد کند.

گفتنی است اعزام این کاروان با همکاری سپاه ناحیه عجب‌شیر و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان انجام گرفته است.