معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: به زودی لایحه حذف معافیت های مالیاتی برای افزایش درامد های پایدار دولت، تقدیم مجلس می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم مجلس و محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی عملکرد یکساله اجرای برنامه هفتم پرداختند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: بحث ما البته یک بخشی میخواست برود سمتی که دولت میخواهد یک اصلاحاتی انجام دهد، شما هم مقدمه آن را فرمودید، اما وسطهای بحث من برای آن جا گذاشته بودم، سوال این است در ارزیابی که شده است نسبت به برنامه ارزیابی سازمان برنامه چیست و الان با یک شرایطی مواجهایم که هدف گذاری برنامه هفتم هشت درصد نه، اصلا نصفش چهار درصد، ما داریم معکوس میرویم، یعنی نرخ رشد اقتصادی منفی دارد در اقتصاد ایجاد میشود، تورم زیر ده درصد نه، زیر بیست درصد، ما بایک تورم فزایندهای مواجهایم، یعنی در شاخصهای کلان ما خلاف برنامه در یک سال رفتیم جلو.
قاسمی: آقای دکتر هم یک نکته مهمی گفتند که سه قسمت کردند و گفتند یک سری مقدمات و پیش نیازها برنامه نیاز دارد، این برنامه، برنامه اقدام به آن معنایی که ما از یک یک هزار و چهارصد و سه باز کنیم و شروع کنیم به اجرا، نیست، خود آقای دکتر هم میدانند، یکی از بحثهایی که است، این است که در این برنامه عملا دویست و بیست و هفت تا سند باید تهیه بشود، که ما تازه شروع کنیم به اجرا، در برنامههای قبلی بعضی ازاینها سال چهارم و پنجم تهیه میشد، این دولت فرض اولش این بود که نکته دقیقی فرمودند، فرض اول این بود برای این که شروع کنیم به اجرا، معطل نشویم، بلافاصله آقای دکتر عارف علی رغم این که قانون برنامه هفتم گفته بود ماهی یک جلسه بگذار، ایشان بعضی از ماهها پشت سر هم جلسه میگذاشتند.
سوال: شورای راهبری؟
قاسمی: شورای راهبری برنامه که سریع ما این مقدمات را تهیه کنیم و برسیم به اجرا، ولی پاسخ سوال شما راجع به شاخص ها، اولا این که من تصحیح کنم نکتهای که شما فرمودید، بخش مهمی از این رشد سه و نیم درصدی سال ۱۴۰۳ در دوره همین دولت اتفاق افتاد.
سوال: من دولتیش نکردم، من گفتم، حالا؟
قاسمی: من آن سه و دهم منفی رشد بهار است.
سوال: نه رشد شش ماهه است؟
قاسمی: تابستان، پاییز و زمستان بیاید بتوانیم مقایسه کنیم.
سوال: مرکز آمار منفی یک دهم است، اما من در این گزارش شما منفی سه دهم خواندم.
قاسمی: من چیز مهم تری میخواهم عرض کنم، مهمترین شاخص به نظر خود ما اتفاقا همین شاخصهای کلان است، یعنی در نهایت آن چه که موجب تحول زندگی مردم میشود، رشد اقتصادی است، خیلی خوب، در این موضوع هیچ شکی نداریم، رشد اقتصادی نیاز دارد به چند تا عامل، رشد اقتصادی که در نیمی از دانش اقتصاد برمی گردیم به این که چطوری رشد ایجاد کنیم، رشد اقتصادی یک بخشی منابع مالی میخواهد یعنی هر کارخانهای که شما بروید، آن دارد تولید میکند، میگوییم آقا تو تولیدت را زیاد کن، کار پیچیدهای نیست، کشاورز دارد کشاورزی میکند، میگوییم بیشتر بازدهی داشته باش، آن میشود رشد اقتصادی، رشد اقتصادی منابع مالی، انرژی، نیروی کار میخواهد، آب نیاز دارد و همه باید نهادهها فراهم شود که رشد ایجاد شود در یک کشور، خوب آن عبارتی که از قول آقای دکتر معدنی زاده فرمودند راجع به آن موضوع ما محاسبه کردیم که سال به سال چقدر منابع مالی میخواهد، اما یک باره مواجه میشویم با پدیده جنگ، این که در برنامه پیش بینی نشده بود، برنامه فرضش یک شرایطی است که در آن شرایط تا آن جایی که امکان پذیرست بتواند در حقیقت پیش بینی انجام دهد.
سوال: جنگ شد، باشه، اما امروز یکی از عزیزان در مجلس حرف درستی زد، فکر کنم خود آقای دکتر قالیباف هم صحه گذاشت، مثلا مولدسازی نیاز به چی دارد که مثلا جنگ مانعش میشود یا قبل از جنگ اتفاقی برای، شما منابع میخواهید، یک سری از بهره وری که مالی نیست، یک سری تغییر رویه است، یک سری مولدسازی است یعنی همه چیز را گره نزنیم به منابع مالی و بعد هم بگوییم نیست، این طوری فکر نمیکنم جلو برویم؟
قاسمی: من میخواهم با مردم صادقانه صحبت کنم، خوشبختانه همه من را میشناسند که من کارشناس بودم و هستم، یک موقعی که میخواهیم تبلیغات انجام دهیم، آن یک حرف است، مردم من به عنوان یک کسی که تاحدودی اقتصاد خوانده است و بیست وشش سال در این نظام سیاست گذاری به عنوان مشاور و کارشناس حضور داشتم، نکته این است که ببینید موقعی که یک اتفاقی که میافتد، اولا دو تا موضوع را از هم جدا کنیم، نه تنها ما رشد هشت درصد میخواهیم که اتفاقا برای این که بتوانیم جبران عقب ماندگی بکنیم، ما مدت طولانی رشدهای دو رقمی حتی میخواهیم که بتوانیم قدرت خرید مردم را برگردانیم به سال ۱۳۹۰ که بتوانیم این هم کار طولانی مدتی است، اما رشد اقتصادی پایدار و با ثبات شرایطش در علم اقتصاد مشخص است، یعنی این که بله مولدسازی که شما میگویید حتما باید انجام شود، اما در یک شرایط بی ثبات چه کسی میآید پولش را به یک ساختمان دولتی یا به یک بنگاه دولتی بدهد، طرف میرود خودش را نسبت به آن نوسان در حاشیه امن قرار بدهد، اما یک نکته مهم تری وجود دارد، آن اجماع دولت و مجلس است راجع به این که این باید تحقق پیدا کند، به عنوان دولت من عرض نمیکنم که این لازم نیست، آقای زنگنه نکته دقیقی گفتند، چه کاری ما و مجلس باید انجام دهیم که شرایط رشد هشت درصد، ما قرار است چکار کنیم، دو سه تا جمله عرض کنیم، ما قرار است چه کاری انجام دهیم، الان دولت میخواهد ناترازی برق یا دنبال رفع ناترازی گاز است که برق کارخانهها قطع نشود که این رشدی ما دنبال آن هستیم محقق شود، این نیاز به سرمایه گذاری دارد، دولت در این یک سال به اندازه کل آن چیزی که دولتهای قبلی نیروگاه خورشیدی نصب کرده بودند، نصب کرده است.
سوال: این را بگویم تقریبا خاطره است، ظاهرا آقای پورمحمدی بودند در زمانی که برنامه مجمع تشخیص نظارت میکرده است، مرحوم هاشمی رفسنجانی در جلسهای گفتند که اصلا دولت هم نباشد، چهاردرصد رشد محقق میشود.
قاسمی: نه برنامه نباشد، نه دولت نباشد.
سوال: دولت و برنامه نباشد، خود اقتصاد این جوری نیست، رشد هشت درصد یا تورم را بگویید؟
زنگنه: یک وقت است دوستان، اولا خدمت مردم هم بگویم که ما عملکرد دولت را بررسی نکردیم، ما برنامه و احکام برنامه را در مورد وزارت خانهها بررسی میکنیم، یک بخشی است که آقای دکتر میفرمایدکه دولت تلاشش را کرده است، اما مثلا به این تولید خاص نرسیده است، ما میگوییم این زحمت انجام شده است، مثلا بنده امروز از آقای ظفرقندی تشکر کردم، چون وضعیت جنگ اتفاقاتی افتاد، دیدیم که کادر درمان تمام تلاش و زحمتش را کشید، حالا یک جایی آن هزینه را ببرد در جایی، یک جایی هزینه شده است، ما مسئله مان با دولت این است که دولت آن کاری که در برنامه گفته است، کنار گذاشته و دارد کار دیگری میکند، چند مثال بزنم، یک فرصتی بزنید که من این مثالها را تبیین کنم، خیلی مهم است، مثال دولت میگوید ما کسری بودجه داریم، ما میپذیریم، اما یک راهش، یک دانه راهش چیست، کسری بودجه از کجا میآید، منابع پایدار باید داشته باشد، ما در فصل مالیات گفتیم خود دولت، خود دولت قبل و این دولت، خود آقای سبحانیان که در هر دولت بوده است، دارد میگوید آقا ما دو هزار همت معافیت مالیاتی داریم، فقط چهل شرکت بزرگ که فهرستش هم دادند اینها چرا باید ضریب مالیاتی شان بین یک تا چهار درصد باشد، آن جا گفتیم که دولت یک لایحه بیاورد و اقدام قانونی انجام دهد، این معافیتهای مالیاتی زائد برداشته شود، این میشود دو هزار همت، در ناترازی انرژی ما نمیتوانیم نیروگاه بسازیم، ما انرژی خورشیدی هم نمیتوانیم، مگر ما ارز داریم که وارد کنیم، بهترین راه بهینه سازی و صرفه جویی است، بهینه سازی دولت باید به جد، یک سازمان بهینه سازی ما هنوز ایجاد نکردیم، بعد در مشکل آب، ما اصلا یک فصل برای آب گذاشتیم، یعنی ما ناظر به مسائل کشور این برنامه را نوشتیم، یک فصل نوشتیم آب، چه کردیم در آب، آبخیزداری، آبخوان داری، بحث حق آبه تالابها، بحث زهکشی مزارع، بحث پساب و بازار پساب ایجاد کردیم، یعنی شرکت خصوصی بیاید بگوید حالا که بازارست، من میروم پساب این شهر انجام دهد، دو تا مثال دیگر سریع بگویم، در حوزه بنزین، تنوع سبد سوختی، دولت چکار کرده است، آمدیم پایینتر اتصال کارتهای بنزین به کارتهای بانکی، اگر همین کار را انجام میدادیم، الان مشکل بنزین نداشتیم و الا آخر، صحبت ما با دولت این است، چرا شما آن چیزی که در برنامه نوشتید کلا کنارگذاشتید و کار دیگری میکنید، برنامه را اجرا کنید، آن وقت اگر به نتیجه نرسیدید ما میگوییم گناهش گردن ما که دولت این برنامه را پیش برده است و به نتیجه نرسیده است.
قاسمی: اولا ما شروع به آغاز برنامه با یک تاخیر دولت بوده است، من خواهش میکنم یک مقداری، یک این که طبیعتا یک یک بارگی حادثهای رخ داد، حادثه تلخی رخ داد، دولتی آمد، بلافاصله همزمان داشت کابینه تشکیل میداد، داشت بودجه ۱۴۰۴ را مینوشت.
سوال: خدا را شکر آقای پورمحمدی برای همان سازمان بوده است.
زنگنه: خدا را شکر آقای معدنی زاده هم مشاوره میدادند هم به سازمان برنامه و هم دولت آقای رئیسی، هم آقای پورمحمدی و هم آقای معدنی زاده هم بودند.
قاسمی: در این وسط طبیعی است، راجع به تک تک این موضوعاتی که آقای دکتر من پاسخ دارم، شما استاد هستید، ما از شما یاد گرفتیم در مجلس، تدوین یک لایحه چقدر طول میکشد، همین نکتهای که میفرمایند راجع به معافیتهای مالیاتی عن قریب لایحه اش وارد مجلس میشود، راجع به حذف مالیاتها و ... در بودجه ۱۴۰۵ چهره بودجه را متفاوت کرده است.
زنگنه: طبق سفارشات مقام معظم رهبری، من از آقای سبحانیان سوال کردم در کمیسیون بودجه؛ نامه دادند؛ من شماره نامه این جا دارم، گفتند ما دادیم و معطل هیئت وزیران داشتیم که بیاید این را تبیین کند.
قاسمی: باید بررسی شود.
زنگنه: چرا بحث به این مهمی چرا باید در صف هیئت وزیران باشد.
قاسمی: شما به عنوان مردم قضاوت کنند، لایحهای که ما خواهیم داد برای حذف معافیتهای مالیاتی.
زنگنه: سازمان امور مالیاتی مدعی شده است که نامه شماره مورخ ده هفت ۴۰۳.
سوال: این خیلی طول میکشد.
قاسمی: بعد از مدتها دولت چکار کرد، شورای اقتصاد که نمایندگان حضور دارند، آمد یک مقررهای تثبت کرد تصحیح سرمایه گذاری در نفت و گاز، به سرعت گفت بخش خصوصی شما میتوانید بیایید دربخش بالادستی، در بخش گاز که اولین قرارداد آن منعقد شد و دارد کارش انجام میشود، در بخش بهینه سازی درست میگویند.
سوال: منظورشان ماده ۴۶ است، سازمان قرار بوده است؟
قاسمی: یک اختلاف نظر حقوقی وجود داشت در متن قانون که آیا این باید زیر نظر رئیس جمهور باشد یا نباشد.
سوال: سازمان برنامه میگوید زیر نظر ما باشد، همین موضوعات است که ضربه میزند؟
قاسمی: شما چند ماه فرصت داشتید راجع به آب برای اولین بار، مسئولیت ماده ۱۱۹ با من است، ماده ۱۱۹ چطور خلق شد، این که فرمودند دولت انبوهی از سیاستهای کلی برنامه هفتم را عملا ندیده بود و یک کشکولی درست شد به نام ۱۱۹ که خودش به اندازه نوشتن برنامه وقت گرفت، میدانند بیست و شش موضوع است، یکی اش موضوع آب است، که برای اولین بار یک سند راهبردی برای مسئله آب که سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت جهاد آمدند ۴۲ اقدام را برای رفع ناترازی آب مشخص کردند.
سوال: میدانم، حالا در جریان است. خوب آقای دکتر من میخواهم یک فرصتی است، میخواهم طرح ماجراش چه میشود، از دید شما که دولت هستید و سازمان برنامه آیا این اهداف کلان قابل تحقق است یا دولت نامه داده است یا من از شما بپرسم آیا دولت بخواهد تجدید نظر کند رشد هشت درصد و تورم و یک میلیون شغل، شما قبول میکنید، یا از شما بپرسم که اینها را میخواهید تحقق کنید یا عمل میکنید به آن؟ اینها را بفرمایید اول؟
قاسمی: جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران توانایی بیش از هشت درصد هم دارد، قطعا میتواند، اما چکار باید بکند، یک با منابع داخلی امکان پذیر نیست، حتما باید منابع خارجی بیاید.
سوال: رشد مناسب چقدرست برای برنامه هفتم به نظر شما؟
قاسمی: رشد را نه تنها ما قبول داریم بلکه میگوییم بیشتر هم بشود.
زنگنه: ۸ را کنید ۱۰.
سوال: نظر سازمان برنامه؟
قاسمی: چکار کنیم که به اندازه کافی سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود، به اندازه کافی مولدسازی انجام شود و الا آخر.
سوال: آیا نامهای دریافت کردید برای تجدید نظر؟
زنگنه: سازمان برنامه به همراه دفترچهای که به ما داد، یک جزوهای هم به ما داد که فکر کنم سی چهل صفحه است، از همان جا شروع کرده است ابتدا رشد هشت درصد و بعد آمده است پایین.
سوال: چقدر باید رشد کند؟
زنگنه: سه و نیم تقریبا شما زدید، سه و نیم درصد، رشد را سه و نیم درصد زده است و به همین ترتیب آمده است پایین، رشد حوزه صنعت، کشاورزی و اینها همه را کم کرده است، من نمیدانم یک مسئله را بگویم از همین جزوه شما، شاید گفتن آن جالب باشد.
سوال: بلاخره همه ته آن متوجه میشوند؟
زنگنه: در یکی از احکامی که آوردند بعد ازاین که جداول را نام میبرند، مثلا رشد بخش ارتباطات باید کم شود، خدمات، اجازه بدهید حکم را نخوانم، مثلا ما حکم آوردیم در باب این که مثلا وزارت بهداشت مثلا با حیوانات مزاحم یا حیوانات پرسه گر بلاخره یک ترتیبی اتخاذ کند، دوستان نوشتند که این هم قابل اجرا نیست، گفتیم چرا، گفتند، چون هر اگر سگ را در نظر بگیریم، که هر سگ ماده را بخواهیم عقیم کنیم، پنج و نیم میلیون هزینه دارد و پنج و نیم میلیون را ضربدر تعداد سگها کردند و گفتند هزار و دویست و هشتاد همت ما پول میخواهیم که هزار و دویست و هشتاد همت برای این که این کار را انجام دهیم، احکام را اگر این طوری نگاه کنیم که اصلا باید برنامه را جمع کنیم، ما حتما روی این شاخصها من فکر میکنم مجلس میایستد ولی این که با هم بشینیم با دولت، یک مورد بگویم، به عنوان مثال آقای دکتر استاد این بخش هستند، پروژههای عمرانی را، این همه پروژه را دولت کم کند، کریدور شمال و جنوب را تمام کند.
قاسمی: دقیقا این اقدام شما در بودجه انجام خواهیم داد، ابلاغ شده است، از این فصل هر وزیر محترمی که قرارست یک طرح به سازمان معرفی کند، باید یک طرح را خاتمه دهد، یک، این یک، دو خود مرکز پژوهشهای مجلس گزارش رسمی داده است، اگر همه اقدامات این را هم انجام بدهیم، ما بیش از چهاردرصد نمیتوانیم رشد کنیم، ولی نیاز داریم، ما نیاز داریم به هشت درصد.
سوال: برنامه باید اجرا شود.
قاسمی: باید بشینیم و خیلی کارها بکنیم که برنامه محقق شود.
